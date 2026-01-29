Патрули ЦОДД работают в усиленном режиме на дорогах Москвы

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) уже несколько дней работает в усиленном режиме. Специалисты вытягивают застрявшие большегрузные автомобили, помогают водителям, попавшим в аварии, и контролируют ситуацию на сложных участках, таких как МКАД.

Эксперт по грузоперевозкам Владимир Матягин рекомендовал водителям грузовиков внимательно следить за погодными условиями, своевременно останавливаться на стоянки в снегопад, а также иметь при себе цепи противоскольжения или специальные коврики, чтобы избежать застревания и не блокировать движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.