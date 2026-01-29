Москвичи показали, как принимают жилье по реновации в первом ЖК в Савеловском районе

Москвичи принимают жилье по реновации в первом ЖК в Савеловском районе. Во время осмотров жители обнаружили дефекты, например отсутствие затирки и царапины. Они были исправлены, и теперь квартиры можно принимать.

После того как участник программы реновации дает свое финальное согласие, начинается процесс создания договора. Уведомление о возможности вступления в собственность приходит в личный кабинет на портале mos.ru.

Для оформления прав необходимо прийти в Центр информирования по переселению с паспортом. Договор подписывают все собственники квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.