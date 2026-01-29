Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 23:00

Город

Москвичи показали, как принимают жилье по реновации в первом ЖК в Савеловском районе

Москвичи показали, как принимают жилье по реновации в первом ЖК в Савеловском районе

Москвичи показали фото теплого и бесснежного конца января 2025 года

Участники проекта "Активный гражданин" смогут выбрать лучший рецепт блинов

Техника ЦОДД вышла на помощь застрявшим большегрузам на МКАД

Столичные отели показали высокую загрузку в текущем январе

Высота сугробов в Москве достигла 60 сантиметров

Москвичи вспомнили, какая погода была зимой в 2025 году

В Москве создадут Артколледж для студентов креативных индустрий

"Атмосфера": слабый ветер прогнозируется в Москве 29 января

Январь 2026 года в Москве вошел в тройку лидеров XXI века по снегопадам

Москвичи принимают жилье по реновации в первом ЖК в Савеловском районе. Во время осмотров жители обнаружили дефекты, например отсутствие затирки и царапины. Они были исправлены, и теперь квартиры можно принимать.

После того как участник программы реновации дает свое финальное согласие, начинается процесс создания договора. Уведомление о возможности вступления в собственность приходит в личный кабинет на портале mos.ru.

Для оформления прав необходимо прийти в Центр информирования по переселению с паспортом. Договор подписывают все собственники квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоКристина ШашковаЕкатерина Ефимцева

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика