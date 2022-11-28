В Подмосковье госпитализировали 11 человек с подозрением на инфекционный менингит. Об этом сообщил Роспотребнадзор по Московской области.

Заболевание было выявлено у сотрудников склада Ozon в Истре, а также у тех, кто с ними контактировал. В настоящее время в здании склада усилена дезинфекция и проводится осмотр сотрудников.

Насколько это опасное и заразное заболевание, рассказал директор Центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.