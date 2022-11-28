ВОЗ будет использовать новый термин "mpox" в качестве синонима оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин "mpox" для обозначения оспы обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Уточняется, что новый термин решили ввести в связи с расистскими и дискриминационными заявлениями.

"Оба названия будут использоваться одновременно в течение одного года, пока "оспа обезьян" не будет выведена из употребления", – говорится в документе.

В ВОЗ отметили, что в момент распространения оспы обезьян ранее в этом году наблюдались расистские и стигматизирующие высказывания в интернете и в некоторых сообществах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за вспышкой оспы обезьян сохраняется статус чрезвычайной ситуации международного значения.

В начале ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России нет необходимости в дополнительных мерах защиты из-за оспы обезьян. Россиянам напомнили, что в стране было выявлено всего два завозных случая заболевания.

До этого стало известно, что ученые Национального института здравоохранения обнаружили вариант оспы обезьян, характерный для Перу. Специалисты назвали найденную группу вариантов B.1.6. Ученые провели секвенирование 160 геномов оспы обезьян, из которых 122 соответствуют этой группе.



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