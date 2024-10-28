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28 октября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать ветчину

Нутрициолог рассказала, как выбрать ветчину

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Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, что при выборе ветчины нужно внимательно изучать состав. На первом месте в качественном продукте должно быть мясо. Также в составе будут соль сахар и вода. Эксперт отметила, что в составе ветчины не должно быть усилителей вкуса.

Кроме того, ветчина не должна состоять из однородной массы. Полоски жира и сухожилия на свинине являются признаком того, что ветчина изготовлена из натурального мяса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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