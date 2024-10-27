Новости регионов: четыре человека пострадали при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье

Четыре человека получили травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 на Ставрополье.

Всего на борту находились 9 человек. Они готовились к прыжкам с парашютами. По предварительным данным, самолет задел линию электропередач и приземлился в лесополосе. Троим пассажирам понадобилась госпитализация.

Массовая авария произошла на Площади Восстания в Петербурге. Там столкнулись два автобуса и две легковые иномарки. Пострадали 10 человек, в том числе трое детей.

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