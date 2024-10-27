Более десяти человек пострадали в ДТП с грузовиком под Тель-Авивом

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Свыше 10 человек пострадали в результате инцидента в Тель-Авиве. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA), передает РИА Новости.

Сейчас людей доставляют в больницу с ранениями разной степени тяжести: у четырех человек состояние оценивается как тяжелое, у двух – средней степени тяжести, а у еще 4 – легкие ранения. Врачи также оказывают на месте происшествия помощь другим пострадавшим

При этом, как сообщает 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков, количество пострадавших увеличилось до 35 человек.

"Медики и парамедики эвакуировали в больницы 35 раненых, включая 6 в тяжелом состоянии, 5 в состоянии средней тяжести, 20 в легком состоянии и 4 испытавших тревогу", – сказано в сообщении.

Грузовик въехал в автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива днем 27 октября. Инцидент произошел возле кинотеатра Cinema City Glilot, где проходит автотрасса. Движение на этом участке частично перекрыто, в связи с чем водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

