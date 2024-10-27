Грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива

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Грузовик въехал в автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива. Об этом заявила пресс-служба израильской полиции.

Инцидент произошел возле кинотеатра Cinema City Glilot, где проходит автотрасса. Правоохранительные органы уже направляются на место происшествия. Движение на этом участке частично перекрыто, в связи с чем водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

Израильская служба скорой помощи уточнила, что в результате происшествия пострадали десятки человек. Сейчас врачи оказывают им помощь.

В начале октября в арабском районе Тель-Авива произошла стрельба. Два человека вошли в вагон трамвая и открыли огонь по пассажирам. После чего они прошли по проспекту и стреляли по находившимся там гражданам.

Позже в израильской полиции сообщили, что в результате теракта погибли не менее шести человек, еще девять получили ранения. Оба террориста были ликвидированы. Военное крыло палестинского движения ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт.

