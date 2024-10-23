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23 октября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать кокосовое масло

Нутрициолог рассказала, как выбрать кокосовое масло

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Эксперты рекомендуют включить в рацион кокосовое масло, которое считается более здоровой заменой сливочному и подсолнечному.

Нутрициолог Марина Кумерина рассказала, что при выборе кокосового масла следует обратить внимание на его состав. В нем не должно быть стабилизаторов и консервантов. На упаковке должна быть маркировка "100% натуральное масло кокоса". Жидкое масло должно быть прозрачным, а твердое – молочным или бледно-желтым.

Также стоит проверить срок годности продукта: нерафинированное масло хранится до года, а рафинированное – до двух лет. Более долгие сроки могут говорить о наличии посторонних компонентов в составе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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