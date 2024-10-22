Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабильная, рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Так, с 14 по 20 октября снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей до 2 лет.

Как отмечается в сообщении, заболеваемость обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов (47,6%). В настоящее время в Москве привиты более 4 миллионов человек (31,1%).

Между тем в России количество заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 46 регионах страны. По данным Роспотребнадзора, 17,4% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

При этом пик заболеваемости гриппом ожидается на новогодние праздники. Об этом ранее заявила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в настоящее время сезон заболеваемости только начинается.