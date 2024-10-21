В 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии

В России зафиксированы вспышки пневмонии в 16 регионах, включая Свердловскую, Томскую, Омскую и Ленинградскую области. В Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости. Власти закрывают школы и переводят детей на дистанционное обучение.

Пневмония, вызванная бактериями микоплазмы, протекает тяжело и требует длительного лечения. Больные жалуются на жжение в груди, кровохаркание, высокую температуру и слабость. В этом году наблюдается тенденция к росту заболеваемости у детей.

Врачи рекомендуют обращаться к больницу при первых симптомах пневмонии и проходить вакцинацию от гриппа. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологический порог не превышен, и рост заболеваемости является сезонным явлением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.