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21 октября, 23:15

Общество

В 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии

В 16 российских регионах зафиксированы вспышки пневмонии

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В России зафиксированы вспышки пневмонии в 16 регионах, включая Свердловскую, Томскую, Омскую и Ленинградскую области. В Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости. Власти закрывают школы и переводят детей на дистанционное обучение.

Пневмония, вызванная бактериями микоплазмы, протекает тяжело и требует длительного лечения. Больные жалуются на жжение в груди, кровохаркание, высокую температуру и слабость. В этом году наблюдается тенденция к росту заболеваемости у детей.

Врачи рекомендуют обращаться к больницу при первых симптомах пневмонии и проходить вакцинацию от гриппа. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологический порог не превышен, и рост заболеваемости является сезонным явлением. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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