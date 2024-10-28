Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 28 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода с небольшим дождем ожидается в столице в первый день недели, 28 октября. В Подмосковье возможны умеренные осадки. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 8 до 10 градусов, по области – от 6 до 11 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

Мокрый снег и ливни ожидаются в столичном регионе на предстоящей неделе. При этом уже в ночь на среду, 30 октября, в Москве может уже сформироваться слабая гололедица.

Снег может начаться в столице также со среды. Тем не менее снежный покров в результате этого не сформируется.