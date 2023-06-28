Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники могут бесплатно прокатиться на канатке в Москве

Выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, могут прокатиться на Московской канатной дороге бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

Для этого достаточно предъявить в кассе соответствующий сертификат. После чего, как заявили в пресс-службе, самые успешные выпускники смогут с высоты "посмотреть на столицу и на трудности подготовки к экзаменам, оставшимся позади". Акция продлится до 27 июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.