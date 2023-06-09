04:00Город
"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, какие цветы распустились в столице
В июне столицу украшают ирисы, флоксы, рододендроны. Москвичи могут полюбоваться цветами в разных точках города.
В первую очередь можно посмотреть на цветы в ботанических садах – при МГУ или в "Аптекарском огороде". А в городских парках постепенно распускаются розы и гортензии, а также пионы.
Разновидности пионов можно увидеть в розарии, расположенном в парке "Сокольники". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор