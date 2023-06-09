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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, какие цветы распустились в столице

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали, какие цветы распустились в столице

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В июне столицу украшают ирисы, флоксы, рододендроны. Москвичи могут полюбоваться цветами в разных точках города.

В первую очередь можно посмотреть на цветы в ботанических садах – при МГУ или в "Аптекарском огороде". А в городских парках постепенно распускаются розы и гортензии, а также пионы.

Разновидности пионов можно увидеть в розарии, расположенном в парке "Сокольники". Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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