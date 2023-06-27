Москвичам рассказали о погоде 27 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 27 июня, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь на юге. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в июле. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что второй месяц лета может оказаться богатым на осадки.

По его словам, июль начнется с теплой погоды, однако впоследствии не исключено несколько волн похолодания. Что касается температурных показателей в целом, то они в июле прогнозируются близкими к норме.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 27 июня