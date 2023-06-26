В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях в нескольких регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильные дожди ожидаются в нескольких российских регионах в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в понедельник и вторник, 26 и 27 июня, сильные осадки обрушатся на Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Брянскую, Орловскую и Липецкую области.

Помимо этого, ливень, гроза и крупный град с усилением ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Челябинской области. Также сильный дождь с грозой прогнозируется 27 июня в Ставропольском и Краснодарском краях.

Вильфанд добавил, что чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, а также в Архангельской, Вологодской, Костромской областях и в республике Коми.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России предупредил о температуре ниже нормы на 4–6 градусов, которая прогнозируется в нескольких российских регионах в ближайшие дни.

До этого в Росгидромете пообещали москвичам теплую погоду до конца июня без существенных осадков.

Москвичам рассказали о погоде на 26 июня