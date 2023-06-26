Москвичам рассказали о погоде 26 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В первый день недели, 26 июня, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Скорость восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, атмосферное давление – 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

Ранее в Росгидромете сообщили, что жителей и гостей Москвы не ожидают существенные осадки в ближайшие дни, однако в городе прогнозируется теплая погода.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что июль в столице окажется богатым на осадки и будет гораздо дождливее июня.

Москвичам рассказали о погоде на 26 июня