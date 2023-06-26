Москвичей предупредили о дожде на неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 29 июня, в столице ожидается дождливая погода. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, до четверга включительно ночные температуры в городе составят около 13…14 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до 22…25 градусов.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг день ожидается довольно дождливым... Мы будем следить за этим процессом, и, возможно, интенсивность осадков окажется более сильной, чем мы рассчитывали.

В пятницу днем в городе немного похолодает, температура воздуха составит 19...24 градуса. "В субботу, 1 июля, вновь начнется прогрев. Дневная температура будет уже чуть повыше и достигнет 20…25 градусов", – заключила Позднякова.

Ранее жителям столицы рассказали, какой будет погода в июле. Отмечается, что второй месяц лета может оказаться богатым на осадки. Он начнется с теплой погоды. Однако впоследствии не исключено несколько волн похолодания. Что касается температурных показателей в целом, то они в июле прогнозируются близкими к норме.

