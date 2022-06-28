В Москве выбрали лучшие рассказы о войне в рамках проекта "Многонациональная победа". Мероприятие провели в Доме актера при поддержке Информационного центра правительства Москвы.

В этом году свои семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной, прислали около 10 тысяч человек со всей страны. Жюри выбрало 300 работ, из них 77 стали победителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.