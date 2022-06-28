В аэропорту Домодедово возобновили регистрацию пассажиров после сбоя. Утром 28 июня у стоек в недвигающейся очереди оказались сотни человек, они не могли получить посадочные на восемь рейсов.

Сбой произошел из-за проблем с системой регистрации у одной из авиакомпаний. На помощь пришла администрация аэропорта. Пассажиры, которые стояли в этой гигантской очереди с утра, смогли попасть на свои рейсы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.