Сотни человек застряли на регистрации в аэропорту Домодедово утром 28 июня. Как сообщили очевидцы, у одной из авиакомпаний произошел сбой, задержали восемь рейсов.

В результате люди все приезжали и приезжали, а очередь выстроилась гигантская. На помощь авиакомпании пришла администрация аэропорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.