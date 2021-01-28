Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций

Новостройки хотят оборудовать системой против распространения вирусов. Строительные компании предлагают отказаться от естественной вентиляции в новых и реконструированных домах. И заставить подрядчиков устанавливать вытяжку с вентилятором на чердаке.

При естественной вентиляции, которую монтируют сейчас, воздух в помещении обновляется благодаря перепадам давления. Однако из-за пластиковых окон воздух, вместо того чтобы идти наверх, проникает в соседние квартиры. Кроме того, такая система не всегда эффективна в многоэтажках. И хуже всего вытяжки работают на верхних этажах.