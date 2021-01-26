Тренировочный комплекс с ледовой ареной построят около Петровского парка

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Тренировочный комплекс с ледовой ареной планируют построить вблизи Петровского парка. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Современный тренировочный комплекс построят рядом со стадионом "ВТБ Арена". Он станет одним из центров притяжения в районе, в котором все желающие смогут заниматься спортом", – говорится в сообщении.

Здание возведут по адресу Ленинградский проспект, владение 36. Площадь спортивного объекта составит свыше 25 тысяч квадратных метров.

"В нем (в спорткомплексе. – Прим. ред.) можно будет проводить соревнования, заниматься хоккеем, футболом, гимнастикой, баскетболом и единоборствами – все под одной крышей", – отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Известно, что внутри комплекса разместятся тренировочная ледовая арена с трибунами на 100 зрителей, футбольный манеж, гимнастический зал со зрительскими местами на 400 человек. Кроме того, будет действовать зал единоборств. Помимо того, прилегающую территорию благоустроят.

Ранее сообщалось, что лыжный центр спортбазы "Лесная" реконструируют в Троицке. Там заработают холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, помещения проката инвентаря и ремонта лыж.