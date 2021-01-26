Лыжный центр спортбазы "Лесная" реконструируют в Троицке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
На территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная" в Троицке планируется реконструировать лыжный центр. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москомэкспертизой уже согласована нужная проектная документацию, уточнил руководитель ведомства Валерий Леонов. Здание лыжной базы будет располагаться в Троицке, микрорайоне "В", владении 13А.
Там заработает холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, помещения проката инвентаря и ремонта лыж. Также местным жителям и гостям базы будут доступны инструкторские, инвентарные комнаты, помещение для хранения и обслуживания техники и санузлы.
"Дополнительно запланированы универсальный спортивный зал для занятий с использованием тренажеров и снарядов, методический кабинет, вендинговая зона с посадочными местами, помещения охраны и административный блок, радиорубка и кабинет врача", – сказал Леонов.
Для наружной отделки лыжного центра используют стальные композитные панели. В рамках данного проекта реконструируют лыжную трассу, а также создадут площадки для занятий спортом.
Территорию базы озеленят и благоустроят, сделают плоскостные парковки для водителей и хозяйственные площадки.
Ранее сообщалось, что ФОК могут построить в Южном Бутове. Спортобъект разместят на территории в 0,6 га.
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