Дроздов снялся в наряде Gucci для российского журнала Vogue

Фото: instagram.com/voguerussia

Телеведущий Николай Дроздов поучаствовал в съемке для российской версии журнала Vogue. Он снялся в проекте издания, посвященном экологичной коллекции модного дома Gucci Off The Grid, сообщает "Экспресс газета".

Дроздов в новой коллекции бренда, вещи которого изготовлены с использованием переработанного нейлона, говорил о свойствах некоторых растений.

"Мы попросили профессора и доктора биологических наук Николая Дроздова рассказать о полезных свойствах растений и их применении в медицине", – следует из описания к посту.



В комментариях под роликом с Дроздовым комментаторы пишут, что довольны рекламой. Некоторые указывают, что приятно смотреть видео с участием бывшего ведущего программы "В мире животных".

Видеозапись с Дроздовым набрала более 64 тысяч просмотров и свыше 18 тысяч лайков в Instagram.

В прошлом году Дроздов рассказал, что будет делать после ухода с ТВ. Зоолог сказал, что его уговаривали на новые передачи, но он отказался из-за здоровья.