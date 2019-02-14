Николай Дроздов сообщил о выписке из больницы

Ведущий телепрограммы "В мире животных", профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов выписался из больницы, куда попал в начале января после четырех переломов. Об этом он рассказал Агентству "Москва" в четверг, 14 февраля.
Он отметил, что уже приступил к работе, не требующей физических нагрузок. В частности, Дроздов пишет и читает, а также ведет подготовку к запуску первого экологического телеканала в России "Эко-ТВ".
"Сейчас у меня остался корсет – месяц относил, а мне говорят, что надо три месяца носить, снимая только перед сном", – отметил телеведущий.
Он также рассказал о том, как получил серию переломов. По его словам, он нарушил правило йоги-гимнастики – выполнять упражнение до предела комфорта, а не так, как показано на картинке.
"Руки держал за спиной, доставал до подколенки. И дай, думаю, чуть-чуть до икроножной мышцы достану – потянулся и полетел. В таком изогнутом виде – локоть сзади туловища. Поэтому локоть попал под ребра, и два ребра лопнуло. Ключица, из-за того, что была вывернута, поломалась на две половинки, и плюс еще ударился крестцом об пол и травмировал третий поясничный позвонок. Четыре перелома в итоге", – рассказал телеведущий.
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