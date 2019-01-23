Николая Дроздова выпишут из больницы не раньше февраля

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов, получивший множество переломов, покинет больницу не раньше февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на самого ученого.

Неудачная попытка выполнить упражнение из йоги в домашних условиях и без коврика стоила Дроздову переломов ребер, ключицы и позвонка. Телеведущий отметил, что останется под присмотром врачей до 10 февраля. По его словам, лечение идет эффективно, но плавно.

"Позвонок теперь самое опасное. На позвонок поставили лекарство – пустили в кровь – которое действует на все кости. Сидеть нельзя – можно лежать, стоять или немножко ходить", – сказал Дроздов.

Он добавил, что его ключица находится под обезболивающим лекарством, а вот ребра срастаются без фиксации. Помимо этого, телеведущий прошел реабилитационные и физиотерапевтические процедуры.

В больницу Дроздов попал 2 января. Спустя неделю он рассказывал журналистам о скорой выписке и планах приступить к работе.