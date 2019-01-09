Госпитализированный с переломом Николай Дроздов рассказал о самочувствии

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Врачи собираются выписать телеведущего Николая Дроздов из больницы через неделю.

Он рассказал, что лечится после перелома двух ребер, который получил дома во время утренней зарядки, неудачно упав.

"Сейчас еще нахожусь в больнице, лечение идет успешно. Через неделю должны выписать, я планирую уже приступить к работе", – цитирует ведущего Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что Дроздов попал в больницу из-за сломанного ребра. Он добавил, что нередко получает травмы. Домой ведущий планировал отправиться 3 января.