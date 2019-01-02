Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

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Ведущий телепрограммы "В мире животных", профессор МГУ, доктор биологических наук Николай Дроздов попал в больницу, передает ТАСС.

По словам Дроздова, он чувствует себя нормально и в четверг планирует отправиться домой. Ведущий уточнил, что у него сломано ребро. Но он считает, что в этом нет ничего страшного и оно скоро заживет.

"Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов", – пояснил он.

Дроздов добавил, что нередко получает травмы. "Все время что-то делаешь, прыгаешь, зарядку делаешь... Завтра уже домой, не беспокойтесь", – заключил он.