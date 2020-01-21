Внук британской королевы снялся в рекламе молока

Старший внук королевы Великобритании Питер Филлипс снялся в рекламе молока для китайского телевидения. Об этом сообщает сайт "Газета.ру".

Мужчина появляется в ролике на фоне королевского имения. В руках Филлипс держит стакан молока. Видеоряд сопровождается подписью на китайском, которая переводится как "Член британской королевской семьи Питер Филлипс".

На видео внук королевы заявляет, что его с детства воспитывали на джерсейском молоке из стада в Винздоре.

Ролик вызвал противоречивую реакцию у зрителей. В частности, представители имения, на фоне которого снят Филлипс, заявили, что не давали разрешения на использование образа дома в рекламе. Кроме того, внук королевы официально никогда не носил никаких королевских титулов.

Ранее принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили, что отказываются от статуса членов королевской семьи. Супруги признались, что хотят вести менее публичную жизнь и стать финансово самостоятельными. Официально королевских титулов пара лишится с весны 2020 года.

