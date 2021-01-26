Благотворительный вечер "Хранитель памяти" состоится в "Геликон-опере" 27 января

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти" состоится в Московском музыкальном театре "Геликон-опера" 27 января. Он пройдет в рамках "Недели памяти", приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.
По всему миру эта дата отмечается 27 января. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим.
Все собранные на вечере средства будут переданы на установление памятников и мемориальных знаков на местах захоронения жертв Холокоста. Пожертвование также можно будет сделать онлайн, так как мероприятие будет транслироваться в Сети.
Также на вечере будут вручены особые знаки Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти" тем, кто внес особый вклад в сохранение памяти о данных событиях.
Ветераны войны, а также узники концлагерей и гетто смогут наблюдать за церемонией в режиме онлайн. Это необходимо из-за угрозы распространения коронавируса. Организаторами было принято решение не подвергать жизни и здоровье пожилых людей опасности.
В рамках программы мероприятия ожидается обращение Владимира Путина. Также на церемонии выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Алекс Бен-Цви, а также многие другие государственные и общественные деятели.
Культурная программа вечера будет состоять из выступлений юных артистов проекта #Prodigy.kids, а также звезд Большого театра, театра "Геликон-опера". Художественным руководителем церемонии является народный артист России Дмитрий Бертман, режиссером-постановщиком – заслуженный работник культуры России Илья Ильин, ведущим – автор и ведущий телевизионных программ Сергей Майоров.
Ранее сообщалось, что Таганский парк совместно с Государственным музеем Владимира Высоцкого подготовил познавательную видеозапись, посвященную жизни и творчеству выдающегося артиста. Мероприятие приурочили ко дню рождения Высоцкого.
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