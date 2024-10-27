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Новости

27 октября, 23:30

Общество

Новости регионов: в горах Сочи местами выпало 25 сантиметров снега

Новости регионов: в горах Сочи местами выпало 25 сантиметров снега

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В горах Сочи местами выпало 25 сантиметров снега. Такие показатели зафиксированы на высоте больше 2 тысяч метров.

Несмотря на заснеженные горы дату старта горнолыжного сезона пока не называют. Обычно устойчивая зимняя погода устанавливается в начале декабря.

Четыре человека получили травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 на Ставрополье. Всего на борту находились 9 человек. Троим пассажирам понадобилась госпитализация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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