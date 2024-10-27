27 октября, 23:30Общество
Новости регионов: в горах Сочи местами выпало 25 сантиметров снега
В горах Сочи местами выпало 25 сантиметров снега. Такие показатели зафиксированы на высоте больше 2 тысяч метров.
Несмотря на заснеженные горы дату старта горнолыжного сезона пока не называют. Обычно устойчивая зимняя погода устанавливается в начале декабря.
Четыре человека получили травмы при жесткой посадке самолета Ан-2 на Ставрополье. Всего на борту находились 9 человек. Троим пассажирам понадобилась госпитализация.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Новости регионов: рейс из Москвы на Камчатку застрял в Магадане из-за непогоды
- Новости регионов: четыре человека пострадали при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье
Подробнее: ?utm_source=CopyBuf