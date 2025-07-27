Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 10:00

Общество

ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа

ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа

В России появится ГОСТ на квесты

Новости регионов: залповый ливень залил калужский Обнинск за полтора часа

В Москве выставили в аренду студию площадью 6 квадратных метров

В России с сентября заработают критерии для изъятия заброшенных участков

Мошенники предлагают заработать до 5 тысяч рублей за лайк на маркетплейсах

В России предложили ужесточить закон о тишине

В России зафиксирован рост заражений риккетсиозом через укусы клещей

26 градусов тепла ожидается в Москве вечером 27 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 июля

ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступит в силу с 1 августа этого года. В частности, документ описывает максимальный угол наклона детской мебели, какими качествами она должна обладать, чтобы малышу не защемило пальцы.

Также в документе указано, с помощью каких испытаний можно проверить мебель на все перечисленные ГОСТом потенциальные опасности – например, прописаны нормы по зазорам и отверстиям. При этом данные стандарты не всегда носят обязательный характер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика