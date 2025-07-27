ГОСТ о безопасности детской мебели вступит в силу с 1 августа

ГОСТ, содержащий рекомендации по безопасности детской мебели, включая колыбели, вступит в силу с 1 августа этого года. В частности, документ описывает максимальный угол наклона детской мебели, какими качествами она должна обладать, чтобы малышу не защемило пальцы.

Также в документе указано, с помощью каких испытаний можно проверить мебель на все перечисленные ГОСТом потенциальные опасности – например, прописаны нормы по зазорам и отверстиям. При этом данные стандарты не всегда носят обязательный характер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

