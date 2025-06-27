27 июня, 19:30Общество
В Москве обсудили интеграцию иностранных граждан
В Москве состоялось совместное заседание Совета по делам национальностей и Московского координационного совета региональных землячеств. Главной темой встречи стала социо-культурная интеграция иностранных граждан.
Участники обсудили мероприятия, направленные на адаптацию приезжающих в столицу. В частности, для мигрантов планируют организовать обучающие лекции на предприятиях в семи административных округах Москвы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.