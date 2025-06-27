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27 июня, 19:30

Общество

В Москве обсудили интеграцию иностранных граждан

В Москве обсудили интеграцию иностранных граждан

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В Москве состоялось совместное заседание Совета по делам национальностей и Московского координационного совета региональных землячеств. Главной темой встречи стала социо-культурная интеграция иностранных граждан.

Участники обсудили мероприятия, направленные на адаптацию приезжающих в столицу. В частности, для мигрантов планируют организовать обучающие лекции на предприятиях в семи административных округах Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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