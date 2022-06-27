В РФ предложили лишать прав водителей при выявлении у них ряда заболеваний

У россиян могут отбирать права по медицинским показателям. Об этом сообщила газета "Известия".

Как отмечают эксперты, сейчас водители проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет, а за это время их здоровье может сильно ухудшиться.

По новым правилам все новые данные врачи будут передавать в органы внутренних дел. Если у водителя выявят заболевание, при котором нельзя водить машину, то права у него заберут. В основном речь идет о проблемах из области психиатрии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.