27 марта, 10:15
Россиянам напомнили о компенсации за неприятные запахи из-за соседей
Помимо дополнительных расходов в квитанциях, дискомфорт в доме могут создавать вредные привычки соседей. Если табачный дым проникает в квартиру и сосед игнорирует просьбы прекратить, можно требовать компенсацию.
Согласно постановлению Верховного суда, виновного могут обязать выплатить до 20 тысяч рублей. Главное – зафиксировать факт нарушения. Ответственность наступает даже если курильщик находится на собственном балконе, но создает дискомфорт другим жильцам.
