27 февраля, 18:35Общество
Лыжные эстафеты и дуэль на льдине подготовили для москвичей ко Дню Арктики
Накануне Дня Арктики во Дворце пионеров на Воробьевых горах подготовили большую программу для тех, кто мечтает покорить Крайний Север. Участников ждут лыжные эстафеты, многоборье и дуэль на льдине. Также там разбили настоящий лагерь полярников.
Известный путешественник Матвей Шпаро рассказал о Большой арктической экспедиции, отбор в которую стартовал в феврале. По его словам, День Арктики является частью отбора участников. Два отряда московских школьников и студентов колледжей отправятся на Таймыр, на мыс Челюскина.
