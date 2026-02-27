В России штраф до полумиллиона рублей может грозить за клевету в домовых чатах

В России за клевету в домовых чатах может грозить штраф до полумиллиона рублей, предупредили юристы.

Речь идет о сообщениях, которые порочат честь и достоинство жильцов или вредят их репутации перед соседями. Поводом для разбирательства рискуют стать даже резкие высказывания в адрес председателя Товарищества собственников жилья (ТСЖ).

Более строгое наказание может последовать за бездоказательные обвинения, например, в растрате общих денег.

