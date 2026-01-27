Врачи предупредили об опасности нанесения духов на шею

Врачи предупреждают, что нанесение духов на шею может быть опасно для здоровья. Кожа в этом месте очень тонкая, а сосуды расположены близко к поверхности, поэтому химические вещества из парфюма быстро попадают в кровоток и достигают щитовидной железы.

Как пояснила эндокринолог Вероника Савенко, в состав многих парфюмов входят так называемые эндокринные дизрапторы. Эти компоненты могут нарушать работу гормональной системы, имитируя гормоны или мешая их функции. Это приводит к проблемам со сном, вялости, может провоцировать инсулинорезистентность и другие нарушения.

