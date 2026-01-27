Форма поиска по сайту

27 января, 07:15

Общество

Врачи рассказали об опасности недостатка движения

Врачи предупредили об опасности недостатка движения, который стал образом жизни для миллиардов людей. По оценкам ВОЗ, почти каждый третий взрослый житель Земли не достигает минимального уровня физической активности.

Травматологи советуют вставать и делать разминку каждые 20–30 минут сидячей работы, чтобы разгрузить позвоночник и мышцы. При этом редкие интенсивные тренировки не компенсируют ежедневный вред от сидения, а резкие нагрузки могут навредить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина БрабецАнгелина Жукова

