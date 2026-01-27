Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого из-за снегопада

В Москве начался сильный снегопад, о котором синоптики предупреждали заранее. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого. МЧС региона предупреждает о сильных метелях, заносах и очень низкой видимости на дорогах. Движение осложняет гололедица.

Коммунальные службы с ночи борются с растущими сугробами. На дорогах работают колонны техники, расчищая проезжую часть и тротуары. Метели будут продолжаться несколько дней подряд. По данным метеорологов, до конца недели выпадет больше половины месячной нормы осадков, а высота сугробов может достичь 60 сантиметров.

