27 января, 07:15

Общество

Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого из-за снегопада

В Москве ожидается метель

"Московский патруль": в Москве двух ветеранов ВОВ поздравили с 95-летием

"Московский патруль": в ГД рассказали о штрафах за публикацию данных в домовых чатах

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 26 января

"Новости дня": в РФ планируют упростить перерасчет платы за ЖКУ при перебоях в снабжении

"Миллион вопросов": педиатр рассказал, чем грозит отказ от прививок

"Вопрос спорный": стоит ли наказывать родителей за экстремальное закаливание детей

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах Москвы

В Москве начался сильный снегопад, о котором синоптики предупреждали заранее. Уровень погодной опасности повышен до оранжевого. МЧС региона предупреждает о сильных метелях, заносах и очень низкой видимости на дорогах. Движение осложняет гололедица.

Коммунальные службы с ночи борются с растущими сугробами. На дорогах работают колонны техники, расчищая проезжую часть и тротуары. Метели будут продолжаться несколько дней подряд. По данным метеорологов, до конца недели выпадет больше половины месячной нормы осадков, а высота сугробов может достичь 60 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

