Москвичи рассказали, как они обустраивают микроквартиры

Несмотря на ограниченную площадь, владельцы микроквартир умудряются создать уют и комфорт на своих квадратных метрах. Встроенные шкафы в прихожей позволяют компактно разместить одежду, а душевая кабина вместо ванны освобождает место для стиральной машины.

На кухне, несмотря на скромные размеры, удается разместить все необходимое: плиту, духовой шкаф, холодильник и даже посудомоечную машину. Часто хозяева отделяют кухонную зону от спальни с помощью перегородок.

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