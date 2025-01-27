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27 января, 08:00

Общество

Москвичи рассказали, как они обустраивают микроквартиры

Москвичи рассказали, как они обустраивают микроквартиры

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Несмотря на ограниченную площадь, владельцы микроквартир умудряются создать уют и комфорт на своих квадратных метрах. Встроенные шкафы в прихожей позволяют компактно разместить одежду, а душевая кабина вместо ванны освобождает место для стиральной машины.

На кухне, несмотря на скромные размеры, удается разместить все необходимое: плиту, духовой шкаф, холодильник и даже посудомоечную машину. Часто хозяева отделяют кухонную зону от спальни с помощью перегородок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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