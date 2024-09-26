Телеканал Москва 24 стал победителем конкурса "Энергия пера-2024" в номинации "Лучший сюжет об энергетике на региональном телевидении". Таким признан познавательный фильм под названием "Москва. Как доставляют газ". Награждение проходило на площадке форума "Российская энергетическая неделя".

"Энергия пера" – это ежегодный конкурс. Он призван поощрить журналистов, блогеров и сотрудников информационных агентств, за освещение ключевых событий и трендов в мире энергетики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.