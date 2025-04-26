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26 апреля, 14:30

Общество

В Москве проходят памятные мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы

В Москве проходят памятные мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы

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В Москве, как и в десятках городов России, проводят мероприятия к годовщине Чернобыльской катастрофы 26 апреля. В этот день в 1986 году там взорвался один из блоков на атомной электростанции.

В Москве памятное мероприятие прошло у Мемориального комплекса героям-ликвидаторам на Митинском кладбище. Участники трагических событий возложили цветы и поделились воспоминаниями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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