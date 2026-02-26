Утку по-пекински и спринг-роллы могут попробовать москвичи и туристы на Манежной площади

Туристы и москвичи отмечают праздник весны Чуньцзе, китайский Новый год, на Манежной площади. На фестивале звучит традиционная музыка, над площадью развешены тысячи бумажных фонариков, летают драконы, а в шале готовят утку по-пекински, спринг-роллы и китайские пельмени бао цзы и цзаозцы.

Посетители могут загадать желание, сделать фото с гигантской фигурой панды и попробовать блюда китайской кухни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.