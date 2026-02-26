Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 22:45

Город

Утку по-пекински и спринг-роллы могут попробовать москвичи и туристы на Манежной площади

Утку по-пекински и спринг-роллы могут попробовать москвичи и туристы на Манежной площади

Спрос на глэмпинги вырос на 30% среди москвичей перед 8 Марта

Домашний интернет в России может подорожать из-за роста цен на оптоволокно

Цветение аллергенных растений начнется в Москве не раньше конца марта

"Московский патруль": таможенники оформляют 350 тонн цветов в день перед 8 Марта

Сергей Собянин вручил Владимиру Ресину знак "Почетный гражданин города Москвы"

С 1 марта в России изменится порядок расчета алиментов

Календарная зима в Москве завершится оттепелью с дождем

Истринское водохранилище подготовят к возможному весеннему половодью

"Мослекторий": Владимир Алипов – о СДВГ

Туристы и москвичи отмечают праздник весны Чуньцзе, китайский Новый год, на Манежной площади. На фестивале звучит традиционная музыка, над площадью развешены тысячи бумажных фонариков, летают драконы, а в шале готовят утку по-пекински, спринг-роллы и китайские пельмени бао цзы и цзаозцы.

Посетители могут загадать желание, сделать фото с гигантской фигурой панды и попробовать блюда китайской кухни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
обществогородфестиваливидеоРумина КенжалиеваЕкатерина Ефимцева

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика