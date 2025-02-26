Новости регионов: на Сахалине из-за сильной метели видимость упала практически до нуля

На Сахалине из-за сильной метели, ураганного ветра и снега видимость упала практически до нуля. Ветер дует со скоростью до 20 метров в секунду. Машины тонут в сугробах. Прогнозируется угроза схода лавин. Пока улучшения погоды ждать не стоит. Синоптики прогнозируют, что метель продлится до 27 февраля.

Аэропорт Сочи снова работает в нормальном режиме. Ограничения сняты утром 26 февраля. Сочи заметало несколько дней. В снегу оказались также горнолыжные курорты и пляжи. В результате пальмы стоят в снегу, на дорогах образовался каток. Городские службы в срочном порядке устраняют последствия снежного шторма.

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