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26 февраля, 13:15

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Новости регионов: на Сахалине из-за сильной метели видимость упала практически до нуля

Новости регионов: на Сахалине из-за сильной метели видимость упала практически до нуля

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На Сахалине из-за сильной метели, ураганного ветра и снега видимость упала практически до нуля. Ветер дует со скоростью до 20 метров в секунду. Машины тонут в сугробах. Прогнозируется угроза схода лавин. Пока улучшения погоды ждать не стоит. Синоптики прогнозируют, что метель продлится до 27 февраля.

Аэропорт Сочи снова работает в нормальном режиме. Ограничения сняты утром 26 февраля. Сочи заметало несколько дней. В снегу оказались также горнолыжные курорты и пляжи. В результате пальмы стоят в снегу, на дорогах образовался каток. Городские службы в срочном порядке устраняют последствия снежного шторма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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