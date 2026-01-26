Неинвазивный пренатальный тест включили в программу госгарантий на 2026 год

Неинвазивный пренатальный тест включили в программу государственных гарантий на 2026 год. Это означает, что россиянки смогут сдать его бесплатно по полису ОМС.

Тест выявляет у плода синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и другие хромосомные патологии. Обследование показано беременным, у которых выявлен средний или высокий риск рождения ребенка с такими аномалиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.