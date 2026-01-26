Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Консультацию врачей государственных ветклиник теперь можно получить онлайн на портале mоs.ru. Москвичам доступны рекомендации и корректировка лечения питомца после обследования.

"Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в повседневную практику, например, в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на плановых КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов. Это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Востребованность сервисов подготовки к ЕГЭ в "Московской электронной школе" выросла вдвое. За прошлый год подборкой с материалами воспользовались более 1,2 миллиона раз. Чаще всего изучали материалы по профильной математике, информатике, русскому языку.