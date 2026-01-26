Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Москвичи наблюдали необычный закат вечером 23 января

Сеченовский университет провел студенческий праздник "Пироги на Пироговской" в Москве

Похолодание до минус 28 градусов ожидается в ближайшие ночи в столице

"Атмосфера": непродолжительные осадки ожидаются в Москве 23 января

Сергей Собянин встретился с учащимися столичных колледжей в преддверии Дня студента

Температура может опуститься до минус 28 градусов в ночь на 24 января в Московском регионе

Температуру в батареях московских квартир повысят из-за мороза

"Новости дня": юные художники из Москвы отправят картины на фронт для поддержки солдат

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Консультацию врачей государственных ветклиник теперь можно получить онлайн на портале mоs.ru. Москвичам доступны рекомендации и корректировка лечения питомца после обследования.

"Мы последовательно внедряем технологии искусственного интеллекта в повседневную практику, например, в анализ рентгеновских снимков по разным клиническим показаниям. Недавно мы внедрили автоматический скрининг остеопороза на плановых КТ-исследованиях. Он выявляет заболевание на ранних стадиях, когда человек еще даже не догадывается о проблеме, пока она развивается без симптомов. Это позволяет пациенту не проводить отдельное исследование, что уменьшает лучевую нагрузку", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Востребованность сервисов подготовки к ЕГЭ в "Московской электронной школе" выросла вдвое. За прошлый год подборкой с материалами воспользовались более 1,2 миллиона раз. Чаще всего изучали материалы по профильной математике, информатике, русскому языку.

Читайте также
обществоживотныемедицинаобразованиегородвидео

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика