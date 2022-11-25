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Новости

25 ноября, 21:00

Общество

Реабилитация для военных из зоны СВО и актуализация баз данных военного учета

Реабилитация для военных из зоны СВО и актуализация баз данных военного учета

Путин пообещал проверить помощь семьям военных в Хакасии

Путин заявил, что участники спецоперации не делят себя на касты и национальности

Путин сообщил, что проведет рабочую встречу с главой Чечни

"Личная территория": обитатели оранжерей

"Жизнь в большом городе": Москва для детей

Путин заявил, что в инфопространстве обесценивается порыв военных по защите Донбасса

Путин поинтересовался мнением матерей военнослужащих о снабжении армии

Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных

Столичные продавцы начали готовить к продаже новогодние елки

Для военнослужащих-участников спецоперации необходимо запустить программу широкой реабилитации. В том числе с обучением и трудоустройством. Об этом заявил Владимир Путин. Сегодня президент провел встречу с матерями военных. Он назвал участников спецоперации героями и рассказал, что лично разговаривал по телефону с теми, кто сейчас на передовой.

Российские военные уничтожили до двухсот польских боевиков в Харьковской области и еще более ста иностранных наемников на территории Донецкой народной республики. Удары по пунктам дислокации противника высокоточным оружием нанесли ВКС России.

Информационный ресурс для более эффективного ведения воинского учета создадут в России. Такое поручение дал президент министерству цифрового развития совместно с Федеральной налоговой службой и Минобороны. Работу должны завершить к апрелю 2024 года.

Кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2" обнародовали датские СМИ. Их сделали с помощью подводного дрона. На видео – масштабное разрушение трубы, которая находится в экономической зоне Дании. Аналитики говорят, что эти кадры подтверждают диверсию на газопроводе.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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