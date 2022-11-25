Реабилитация для военных из зоны СВО и актуализация баз данных военного учета

Для военнослужащих-участников спецоперации необходимо запустить программу широкой реабилитации. В том числе с обучением и трудоустройством. Об этом заявил Владимир Путин. Сегодня президент провел встречу с матерями военных. Он назвал участников спецоперации героями и рассказал, что лично разговаривал по телефону с теми, кто сейчас на передовой.



Российские военные уничтожили до двухсот польских боевиков в Харьковской области и еще более ста иностранных наемников на территории Донецкой народной республики. Удары по пунктам дислокации противника высокоточным оружием нанесли ВКС России.

Информационный ресурс для более эффективного ведения воинского учета создадут в России. Такое поручение дал президент министерству цифрового развития совместно с Федеральной налоговой службой и Минобороны. Работу должны завершить к апрелю 2024 года.

Кадры взорванного газопровода "Северный поток – 2" обнародовали датские СМИ. Их сделали с помощью подводного дрона. На видео – масштабное разрушение трубы, которая находится в экономической зоне Дании. Аналитики говорят, что эти кадры подтверждают диверсию на газопроводе.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.