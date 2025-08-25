Проект "Сити" телеканала Москва 24 представят на фестивале "РГО объединяет друзей"

Уникальный проект "Сити" телеканала Москва 24 будет представлен на первом фестивале документальных фильмов "Русское географическое общество объединяет друзей". Показ состоится 25 августа в парке "Красная Пресня", вход свободный.

"Сити" рассказывает о современной Москве, а также является городским путеводителем выходного дня. В каждой серии предлагаются варианты отдыха в одном из районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.