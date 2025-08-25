Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 08:00

Общество

Проект "Сити" телеканала Москва 24 представят на фестивале "РГО объединяет друзей"

Проект "Сити" телеканала Москва 24 представят на фестивале "РГО объединяет друзей"

Книжные клубы стали набирать популярность в России

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 25 августа

Члены ВМС США назвали способ борьбы с бессонницей

В РФ предложили ввести налоговый вычет для семей с одним ребенком

316 детей родились в Москве 24 августа

Аналитики спрогнозировали рост заинтересованности россиян к инвестициям

"Утро": 16 градусов ожидается в Москве 25 августа

Юристы предупредили о штрафах за захламленность почтовых ящиков

Клещи в Подмосковье будут активны до ноября

Уникальный проект "Сити" телеканала Москва 24 будет представлен на первом фестивале документальных фильмов "Русское географическое общество объединяет друзей". Показ состоится 25 августа в парке "Красная Пресня", вход свободный.

"Сити" рассказывает о современной Москве, а также является городским путеводителем выходного дня. В каждой серии предлагаются варианты отдыха в одном из районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика